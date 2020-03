A pandemia do novo coronavírus está a assombrar o mundo inteiro e os famosos não ficam de lado. Desta vez foi Orlando Bloom quem falou a todos nas redes sociais para comunicar que a série 'Carnival Row' parou as gravações da segunda temporada e que a equipa vai ficar agora em quarentena.

As filmagens estavam a decorrer em Praga, República Checa, quando o governo do país declarou o estado de emergência por 30 dias devido à pandemia do novo coronavírus, encerrando as fronteiras para viajantes das "zonas de risco".

Com as filmagens impedidas e Donald Trump a proibir os voos da Europa para os EUA, a equipa da série decidiu interromper a gravação da mesma para que todos possam ir para casa.

Falando aos fãs através das stories da sua página do Instagram, Orlando, que faz parte do elenco da série, gravou um vídeo onde surge com os colegas e anunciou: "Isto é o nosso adeus porque vamos para casa para ficar em quarentena".

"Pelo menos vou voltar para casa, para os Estados Unidos", acrescentou, deixando ainda um conselho a todas as pessoas para que tomem as devidas precauções.

"Isto tudo do coronavírus parece uma loucura, mas faz a coisa certa por ti e pela tua família e fique em segurança", destacou.

Recorde-se que o ator está atualmente noivo de Katy Perry e o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

