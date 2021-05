Blaya Rodrigues foi a mais recente entrevistada na rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' da Rádio Renascença e uma das questões que se destacou foi a seguinte: "Não tens vergonha que os pais dos colegas da tua filha te sigam no Instagram?".

Entre risos, a artista respondeu: "Não, por acaso não. Se eu fosse pensar nisso era muito adulta. Vamos respirar, relaxar e deixar as pessoas serem como elas são. Eu penso assim. Que me deixem de seguir, é a única hipótese. É desta maneira que eu faço com que as outras pessoas, as outras mães, também se sintam à vontade para fazer isso".

Veja as restantes perguntas neste vídeo:

