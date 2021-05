Theo: será este o nome com que Blaya irá batizar o segundo filho, de quem ainda está grávida, fruto do atual relacionamento com João Barradas. A revelação foi feita pela própria durante o programa de Carolina Patrocínio na SIC Mulher, para onde foi convidada.

"Primeiro foi Diego, mas depois disse ao meu namorado que havia muita gente a escolher Diego. Eu disse 'Zeus', e ele disse não. Então ficou Theo. Ele concordou e eu concordei e já estamos há algumas semanas em concordância, por isso é Theo", explicou.

Note-se que Blaya já é mãe de Lau, de três anos, fruto de um relacionamento anterior.

Também esta quarta-feira, dia 5 de maio, a artista esteve no programa de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz - 'Dois às 10', onde revelou que planeia um parto em casa.

