Esta quarta-feira, dia 5 de maio, Blaya esteve no programa 'Dois às 10' para apresentar o seu novo single - 'Ok'. Grávida pela segunda vez, fruto do atual relacionamento com o músico João Barradas, foi precisamente sobre esta fase da sua vida que a artista falou.

Ora, uma das revelações que fez é que o parto irá ser em casa, ao contrário do que aconteceu com a primeira filha, Lau.

"Em casa o foco é na mulher e no bebé. Em casa toda a dor tem de ser revertida para um prazer. Estou na minha zona de conforto. É completamente diferente. Às vezes no hospital acabamos por ter vergonha de fazer algumas coisas", nota, dando ainda conta que prefere que o nascimento ocorra dentro de água onde se sente melhor.

Blaya revela que já está a preparar tudo ao pormenor sobretudo na escolha das profissionais (parteira e doula) que a vão acompanhar neste momento tão importante da sua vida.

