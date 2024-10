Margarida Vila-Nova foi convidada d'As Três da Manhã' na rádio Renascença, espaço onde não fugiu às perguntas mais inusitadas da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

Uma das questões que mais se destacou foi: "Qual é o pior colega com quem contracenaste e porque é o Nuno Homem de Sá?".

"É verdade que já nos tentamos cruzar noutros projetos, mas não… flui. Os santos não cruzam", observou a artista.

Entretanto, a atriz lembra a altura em que apontou o nome do colega de profissão em público: "Mas também era mais jovem, para além de dizer as coisas que pensava, não tinha tanta paciência. Hoje não me aborreço tanto com situações que não são simpáticas".

Veja o resto da rubrica:

