Rita Pereira foi uma das presenças mais notadas no evento que assinalou o 9.º aniversário da TVI Ficção, ou não fosse ela um dos principais rostos das novelas do canal.

Em declarações aos jornalistas, a atriz garantiu que estão "a correr muito bem" as gravações do projeto que marca o seu regresso à ficção: a novela 'Quero é Viver'.

A trama, uma adaptação de Helena Amaral, conta a história de quatro irmãs, interpretadas por Fernanda Serrano, Joana Seixas, Rita Pereira e Sara Barradas, que vão mudar radicalmente a forma como veem a vida após a sua mãe, personagem de São José Lapa, descobrir que tem Alzheimer e, sem dar explicações, decidir acabar com o casamento de cinquenta anos.

Rita Pereira garante não ter nada em comum com Maria, a personagem a quem dará vida. A única semelhança é mesmo o facto ambas gostarem de tequila. Mas as diferenças intelectuais entre a atriz e a personagem não são o único desfio deste projeto, o primeiro começou logo com uma mudança de visual.

Rita teve de dizer 'adeus' aos cabelos longos que desde sempre foram a sua imagem de marca para assumir um novo penteado. "Custou muito", lembra.

Apesar de já terem passado alguns meses desde a radical mudança de visual, a atriz garante que ainda não se acostumou com a nova imagem.

"Ainda não me habituei. Ainda não sei trabalhar o cabelo, mas não me quero sentir bem com a minha imagem porque a Maria não se sente bem [com a imagem dela]. Isso ajuda-me, transporto isso para ela", explica.

Por agora e durante os próximos meses será o cabelo curto a sua imagem de marca, até porque não está a pensar colocar extensões quando a novela acabar. "Entretanto ele vai crescer", lembra.

"Não é uma coisa tipo, não consigo viver sem o meu cabelo comprido. Não é nada disso. Só que revejo-me mais num cabelo comprido, mas não estou triste. Só custou a cortar, mas agora já está", termina.

