Marta Fernandes esteve à conversa com Júlia Pinheiro para falar da relação que mantém com Dinis Oliveira, assim como do projeto no qual ambos acabaram de embarcar.

Mais tarde, nas redes sociais, a atriz destacou o momento em que marcaram presença no programa e disse: "Não podia deixar de publicar estas imagens. Porque, além de se referirem a um projeto de que me orgulho muito, que acabámos de estrear e ainda tem um longo percurso pela frente (Coreto Con(vida), que segue em digressão pelo país), também estamos muito lindinhos".

"Obrigada ao programa da Júlia pela oportunidade e a todos que passaram por aqui e nos dedicaram alguma atenção. Quando falo de amor, também falo de trabalho. E poder fazer as duas coisas com o Dinis, é uma grande sorte", completou.

De referir que este novo projeto, 'Coretos com Vida', "tem como finalidade voltar a trazer à vida os coretos espalhados pelo país". "É uma história de amor, uma espécie de um fim de tarde alegre, há música ao vivo, o Dinis toca e eu canto, e depois há um espetáculo de dança, malabarismo e acrobacia", explicou a atriz enquanto conversava com Júlia Pinheiro, referindo também que "são seis temas originais de Dinis, com poesia de Eugénio de Andrade e Fernando Pessoa".

