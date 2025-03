Fátima Lopes contou com o apoio de vários amigos famosos no lançamento da segunda temporada do seu programa - 'Aqui há mão'.

Manuel Luís Goucha, Júlia Pinheiro e Tony Carreira estiveram entre os convidados.

Através das redes sociais, Goucha parabenizou a amiga pelo projeto.

"Ontem no lançamento da segunda temporada do 'Aqui há mão', um programa apresentado pela Fátima Lopes no canal Casa e Cozinha e muito bem acompanhado", notou, mostrando as fotografias do evento.

"Um projeto muito interessante onde o respeito pela tradição das manualidades se perpetua nas novas abordagens artísticas. Passado e modernidade de mãos dadas. Dizer que este é daqueles programas que me honraria apresentar é o melhor elogio que posso aqui deixar. Parabéns, Fátima", completou, elogiando o trabalho da amiga.

