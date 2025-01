José Milhazes foi, sem dúvida, um dos concorrentes mais surpreendentes da atual temporada do programa 'A Máscara'. O jornalista da SIC escondia-se por baixo do Algodão Doce, tendo deixado os investigadores em choque após revelar a sua verdadeira identidade.

Na companhia da estilista Fátima Lopes, que também participou no formato, Milhazes falou sobre esta experiência no programa 'Estamos em Casa' deste sábado, dia 25.

"A minha neta mais velha descobriu logo que era eu que estava a cantar, porque a minha voz é muito difícil de distorcer, é muito característica. Foi difícil de disfarçar", confessou.

Entretanto, e depois de ter voltado a cantar parte do tema 'Este Sabor a Ti' do artista romântico, o comunicador fez um pedido de desculpas por não ter a melhor das vozes: "Gosto muito do Tony Carreira. Gosto da forma como ele canta. Tony Carreira, perdoa-me".

Veja aqui o momento.

