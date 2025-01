Está no ar uma nova edição do programa, que estreou no primeiro dia do ano.

Como a SIC já tinha anunciado, 'A Máscara' regressou esta quarta-feira, dia 1 de janeiro, com novos disfarces. A estreia desta nova edição destacou-se com a primeira revelação: a identidade que se escondia por trás da máscara do Algodão Doce. Para grande surpresa de todos, o comentador da SIC José Milhazes foi a grande revelação da noite. Veja o momento aqui. Todos ficaram de 'boca aberta' ao descobrirem a identidade do Algodão Doce. Leia Também: Divulgados os primeiros disfarces do programa 'A Máscara'