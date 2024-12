Foram divulgados os primeiros disfarces da nova edição do programa 'A Máscara', da SIC.

Numa publicação que foi feita na página de Instagram do canal mostraram que esta próxima temporada, que vai estrear no dia 1 de janeiro, vai contar com: uma joaninha, pata, rato, relógio, tubarão, abacate, gazela, coala e crocodilo.

"Será que alguma destas novas máscaras vai vencer o programa? Estreia quarta-feira, 1 de janeiro, 'A Máscara – nova temporada', na SIC. Vai mesmo perder o regresso das máscaras mais cool da TV?", pode ler-se na legenda da publicação.

Leia Também: Aponte na agenda. Já há data para o regresso de 'A Máscara'