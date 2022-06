Marta Fernandes esteve no programa 'Júlia', da SIC, e falou sobre a relação com Dinis, que é 18 anos mais novo. Apesar de nunca ter sido confrontada diretamente com nenhuma questão relacionada com a diferença de idades, diz, já se deparou várias vezes com tais cometários ao longo da vida.

Além disso, reconhece, há de certa forma uma maior aceitação quando é o homem a pessoa mais velha na relação, em certas histórias.

Ainda assim, quando assumiu publicamente a relação e 'respondeu' ao burburinho, "recebeu reações incríveis de tantas mulheres na mesma situação".

Marta Fernandes confessa que pensou várias vezes na diferença de idades e esteve algum tempo a "ponderar", tendo acabado também por ser "vítima" deste preconceito que está completamente "enraizado".

Deparou-se com "questões muito práticas como ter filhos, que é uma coisa que já não pondera fazer, mas como o namorado é muito jovem, se quisesse, se fosse uma coisa muito importante para ele, isso poderia ser um impedimento para continuar a relação".

"A diferença de idades vê-se, principalmente, nestas questões. São diferentes fases da vida, mas o Dinis é uma espécie de alma antiga e há muitas coisas que já não valoriza, e nós ouvimos as mesmas músicas, por exemplo", contou, referindo depois que a família do namorado aceitou bem a relação.

"Tínhamos muitas coisas que nos uniam em vez de nos separar", afirmou, recordando que conheceu o companheiro através da sua atuação no 'Got Talent'.

Marta Fernandes adorou a atuação de Dinis e decidiu mandar-lhe uma mensagem através do Instagram, a dizer que "ele era extraordinário e a dar-lhe os parabéns".

Dinis respondeu na altura à atriz e foi assim que o romance começou. "É uma empatia extraordinária e eu depois não resisti. Ele é muito educado e foi sempre muito educado comigo", partilhou.

No início da relação a filha não sabia, mas desde sempre que Dinis manteve uma boa relação com a pequena Maria. Aliás, ficou algumas vezes a tomar conta da menina.

Mais tarde, "ele fez um pedido de namoro oficial e pediu ajuda à Maria". "Ao início ficou muito entusiasmada, mas depois achou estranho", acrescentou a atriz, referindo-se à filha, a quem fez questão de "ensinar-lhe com o exemplo".

"Queria que ela visse que, de facto, não havia problema nenhum em gostar de alguém mais novo", disse.

