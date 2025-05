O médico Fernando Póvoas completa 72 anos esta terça-feira, dia 20 de maio, e a cantora Mónica Sintra fez questão de lhe dedicar uma mensagem pública.

Através do Instagram, a artista publicou uma fotografia do médico e começou por escrever: "Hoje faz anos alguém que não poderia deixar de passar por aqui. Alguém que faz a diferença na minha vida e a quem tenho muito para agradecer. O Dr. Fernando Póvoas é mais do que um médico. É uma pessoa extraordinária com uma luz que poucos têm. E, mais do que ser um ser de luz, é um ser que ilumina quem com ele se cruza."

"Hoje, mais do que dar-lhe os parabéns, tenho a agradecer-lhe. Pelo seu sorriso. Pela sua palavra amiga. Mas, principalmente, por absolutamente tudo aquilo que significa e que tem significado na minha vida. Obrigada. Para sempre. ️PS: Temos mesmo de renovar a nossa galeria de fotos", completou.

