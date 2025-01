Marta Andrino assinalou publicamente, através das redes sociais, o aniversário do pai, Mário Rui, tendo publicado uma fotografia antiga e outras mais recentes em que aparece na companhia do músico.

Na legenda das imagens, começou por escrever: "Hoje [dia 21 de janeiro] o meu pai faz anos e ele sabe o quanto o amo e admiro. Com a maior disponibilidade que já vi em alguém que conheça, passou-me a paixão pela música, o gosto pela bricolage, a gostar tanto de brincar com legos com os meus filhos, a acreditar nas coisas ainda antes de ter a certeza se será uma boa ideia…. A lista é infinita, mas agora, no seu papel de avô, é ainda maior a sua entrega".

"Os quatro netos fazem o que querem dele mas também sei que não há nada que o deixe mais feliz. Sempre com a sua música, sorriso, amor que tem pela vida e paixão pela minha mãe, hoje celebra mais um ano de ser extraordinário. Parabéns, meu pai. Amo-te", completou a atriz.