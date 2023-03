Alexandra Lencastre esteve esta semana no centro das atenções depois de ter emitido um comunicado onde esclarece as recentes notícias, tendo sido acusada de dever dinheiro a funcionários. A atriz negou tudo e o tema foi comentado no 'Passadeira Vermelha', da SIC.

"[O negócio da Alexandra] nunca foi um negócio secreto. De facto, abriu uma clínica, na altura estava com o companheiro, companheiro esse que já tinha estado ligado a este negócio - objetivamente àquela clínica. Com a questão da Covid, tiveram de fechar - estavam no início, a montar as coisas todas. Teve de parar com o projeto e assim que houve possibilidades, reabriram a clínica. Nunca houve uma festa de inauguração, mas estava a funcionar", relatou Zulmira Ferreira.

"Essa de dizerem do negócio ser secreto porque tinha vergonha e não queria estar ligada a este negócio... Pelo contrário! Uma coisa que ela gosta imenso, é a estética, sempre gostou. Só que ela fez isto até para ajudar o companheiro", acrescentou, frisando que "nunca foi secreto".

"O processo está nos advogados porque, entretanto, como fecharam a clínica… A Alexandra não deve dinheiro a ninguém, pelo contrário. A Alexandra é uma pessoa extremamente generosa", continuou a comentadora, salientando que a clínica "era para [o companheiro] estar lá".

"Era um negócio completamente transparente. Não percebo, de facto, o instituto de vir agora a funcionária dizer que ela deve dinheiro", partilhou Zulmira, frisando que Alexandra Lencastre é uma pessoa "de boa fé".

Por sua vez, Nuno Azinheira disse que Alexandra Lencastre é "ingénua". "É uma pessoa que confia. E é uma pessoa altamente generosa, que não olha a meios para fazer felizes as pessoas que tem ao lado. E não é só os companheiros, os amigos também", comentou.

"Houve um plano de pagamentos, plano esse que a Alexandra cumpriu religiosamente", contou ainda Zulmira.

Leia Também: Alexandra Lencastre reage e nega estar a dever dinheiro a funcionários