Zulmira Garrido é próxima do antigo Presidente do Futebol Clube do Porto e revelou, na tarde desta quarta-feira, 20 de novembro, como se encontra Pinto da Costa.

A comentadora do 'Passadeira Vermelha' confessou: "De repente ficou com dores, o que é perfeitamente normal e acharam por bem levá-lo ao hospital. Ficou internado mas já me garantiram que vai ter alta ainda hoje, provavelmente."

Nuno Azinheira, também do painel de comentadores do programa da SIC Caras, revelou o que sabe: "Foi internado de novo porque se agravou o estado de espírito."

