Alexandra Lencastre reagiu ao início da tarde desta quarta-feira, dia 8 de março, a uma notícia avançada pela TV Mais. A revista escreveu que a atriz ficou a dever dinheiro a funcionários que contratou para a Silk Body & Skin, uma clínica de estética que comprou e que, por falta de clientes, nunca chegou a inaugurar.

Através de um comunicado enviado para o Fama ao Minuto, o agente de Alexandra Lencastre, Ricardo Azedo, respondeu às acusações e embora confirme a compra do espaço, sublinha também que parte do que foi dito pela revista são acusações "falsas" e que serão "serão discutidas em sede própria".

"Fomos hoje, Dia da Mulher, surpreendidos com o que consideramos ser um ataque à integridade e à dignidade da Alexandra Lencastre. A Alexandra pautou toda a sua vida pelo cumprimento exemplar de todas as obrigações legais, financeiras e morais que qualquer pessoa que viva em sociedade deve ter", começa por garantir o representante da atriz.

Logo de seguida, Ricardo fala na relação amorosa que Alexandra Lencastre teve com Nuno Fernandes e que, de acordo com parte da imprensa, terminou com vários prejuízos financeiros para a artista.

"Nunca abordou a fundo a relação que teve com o Sr. Nuno Fernandes por entender que a vida pessoal não se resolve nas páginas das revistas, e por querer preservar a família do mesmo a mais problemas", relatou o agente.

Em relação à clínica, Ricardo Azevedo confirma a compra do espaço, embora negue de forma perentória os pormenores avançados pela TV Mais. "Comprou, em dezembro de 2021, uma clínica de estética que não chegou a inaugurar por se ter debatido, entretanto, com todos os problemas que se tornaram públicos. As acusações de que é alvo são falsas e serão discutidas em sede própria", pode ler-se.

O comunicado termina com a garantia de que a revista "não contactou a agência que representa a atriz nem enviou nenhum pedido de esclarecimento".

