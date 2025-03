Sean 'Diddy' Combs tem novas acusações em cima da mesa.

Segundo a revista People, foram apresentadas, esta quinta-feira, novas acusações contra ele no Distrito Sul de Nova Iorque. Combs e os seus sócios são acusados de trabalho forçado contra funcionários.

De acordo com os documentos, o músico e os sócios: "mantiveram controlo sobre certos funcionários da Combs Business, a quem ele forçou a trabalhar longas horas com pouco descanso, por meio do uso de, entre outras coisas, força física, danos psicológicos, danos financeiros e danos à reputação e/ou ameaças dos mesmos", pode ler-se.

Mas há mais. 'Diddy' terá usado ainda a violência física contra os funcionários obrigando um deles a envolver-se com atos sexuais com ele.

Perante estes novos dados, a People falou com o advogado do artista, Marc Agnifilo, que negou todas as acusações.

"O Sr. Combs já disse isto antes e dirá novamente: ele nega veementemente as acusações [...] Ele espera ansiosamente o dia em que, no tribunal, ficará claro que nunca forçou ninguém a envolver-se em atos sexuais contra a sua vontade".

Recorde-se que o artista foi preso a 16 de setembro de 2024 e enfrenta 120 acusações de extorsão, tráfico sexual, abuso sexual e violações. O julgamento está marcado para 5 de maio.

Leia Também: Sean 'Diddy' Combs acusado de violar acompanhante de luxo

Leia Também: Advogado de Sean 'Diddy' Combs pede demissão. "Não posso continuar"