Um dos advogados de defesa de Sean 'Diddy' Combs afirmou não poder continuar como advogado do magnata da música, de acordo com o New York Post.

Aparentemente, Anthony Ricco entrou com uma moção no tribunal para se retirar do caso sem dar muitas explicações.

"Sob nenhuma circunstância posso continuar a atuar efetivamente como advogado de Sean Combs", escreveu Ricco no processo do tribunal federal de Manhattan.

Ricco é um dos seis advogados de defesa de Diddy. Não será oficialmente removido do caso até que um juiz aprove a decisão, com base num motivo válido para atender a tal solicitação.

Recorde-se que Diddy declarou-se inocente das acusações de tráfico sexual, extorsão e envolvimento em redes de prostituição. O rapper está preso desde o dia 16 de setembro de 2024, no Metropolitan Detention Center, em Brooklyn, Nova Iorque.

