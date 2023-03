O público gostou da novidade mas, ao que parece, será preciso esperar mais algum tempo para ver Alexandra Lencastre como DJ.

A atriz anunciou no passado domingo, dia 5 de março, a sua estreia nesta profissão e tinha até um espetáculo marcado, que entretanto decidiu adiar. A justificação, essa foi dada numa nova publicação feita nas redes sociais.

"A mulher deve ser sempre celebrada. Sem música não há vida. Desafio aceite. Mas tenho que me preparar. Esta é uma ciência que desconheço. Ficou o apetite e o espanto pela vossa reação. Obrigada", começou por escrever.

No entanto, Alexandra terminou a publicação com uma nova promessa: "No início da primavera prometo uma noite no mesmo Purex que agora me anunciou com tanto entusiasmo. Mas o trabalho que tenho esta semana e a minha dedicação à profissão que tenho todos os dias leva-me a não poder estar convosco amanhã. Viva la vida".

Leia Também: Aos 57 anos, Alexandra Lencastre vai estrear-se como DJ