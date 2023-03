Alexandra Lencastre continua a provar que é uma mulher cheia de garra e pronta a abraçar qualquer desafio. Prova disso é o facto de aos 57 anos estar prestes a estrear-se como DJ.

A atriz aceitou o desafio do Purex Clube, no Bairro Alto, para colocar música.

"A partir deste mês, ocasionalmente, vamos desafiar não-DJs muito especiais a ocuparem a cabine do Purex para fazer-nos dançar com as suas músicas preferidas", anunciou o espaço, dando a conhecer que Alexandra será a primeira a fazer parte do projeto.

"Começamos já na próxima quarta, Dia da Mulher, com uma mulher do caraças. A Alexandra Lencastre começa às 22h00 e acaba quando lhe apetecer, obviamente. Uma honra", pode ler-se na partilha que tornar pública a novidade.

Leia Também: Ângelo Dala: "Já queimei um molho (de notas) com mais de mil euros"