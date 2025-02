A atriz Fernanda Serrano interpreta Clarice Azevedo na nova novela da TVI, 'A Protegida', e conversou com a imprensa no dia do lançamento da trama, que decorreu na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, em Lisboa, onde o Fama ao Minuto esteve presente.

Sobre o seu papel, e falando de um 'modo geral', a atriz destacou que tem sempre abertura para "colorir um bocadinho mais daquilo que é a ideia inicial proposta pela autora" de cada projeto, porém, "não podem recriar uma personagem nova".

Esta é a primeira vez que Fernanda Serrano trabalha com Patrícia Müller, guionista, e destacou que acha a escritora "muito divertida na forma como pensa nas personagens, como as cria e como se desafia a si própria e aos atores". "Não é qualquer um que arrisca", afirmou.

Clarice Azevedo, a sua personagem, "nasceu pobre e quis escapar ao destino de ser empregada doméstica ou trabalhadora rural", como começa por descrever o canal. "Carlos foi o primeiro namorado. Ele não era rico, mas queria tornar-se um grande empresário. Clarice apaixonou-se perdidamente por ele, não só pela sua ambição, mas também pela sua bondade. Acabou por engravidar e quando contou a Carlos, ele revelou-lhe estar apaixonado por Laura. Revoltada, optou por fazer um aborto, que correu mal e, por isso, nunca mais conseguiu ter filhos biológicos. Uma mágoa cuja culpa imputa a Laura [sua rival]", acrescentam.

"A rival tem tudo o que ela gostaria: um império e uma filha biológica com o homem que ama. Conseguiu refazer a sua vida com Jorge, mas pouco tempo depois sofreu uma nova e forte desilusão. O marido traiu-a e engravidou uma adolescente. Não perdoou Jorge, mas convenceu-o a adotarem José Diogo e, mais tarde, Mónica e Gonçalo. Ama os filhos adotivos, embora tenha dificuldades no papel de mãe. Ao descobrir o esquema de Jorge e Virgílio contra Laura, decidiu apoiar o plano em troca de dinheiro. Anseia pelo dia em que poderá revelar a Laura a verdadeira identidade de Jorge", partilham ainda.

Na visão de Fernanda Serrano, a sua personagem "é muito intensa". "Não conheço ninguém assim tão intenso". "Eu achava que era intensa, mas ao pé da Clarice, nada", disse, abordando depois o facto de voltar a fazer par amoroso com Paulo Pires, após ser questionada pela imprensa.

"Este é que é o verdadeiro par romântico. Parece que não é, mas é. Unidos em todos os aspetos", comentou, tendo falado também de Alexandra Lencastre, a sua rival, Laura. "Continuamos a não estar muito cruzadas nos nossos núcleos, apesar de aqui ter uma proximidade bastante melhor, aqui nesta história. Ainda assim, não é aquela coisa diária. Mas é uma deliciosa atriz, uma atriz única. Adoro trabalhar e ver trabalhar a Alexandra, gosto mesmo muito."

O projeto em teatro que vai desafiar Fernanda Serrano

Além de integrar o elenco da nova novela da TVI, com estreia marcada para segunda-feira, dia 17 de fevereiro, Fernanda Serrano também aceitou um desafio no teatro. A atriz faz parte da peça 'Coelho Branco Coelho Vermelho'. Neste projeto, o protagonista é sempre diferente e só descobre o texto pela primeira vez no momento em que sobe ao palco.

Fernanda Serrano vai apresentar-se neste desafio a 25 de março, seguindo-se depois Ana Bola, Beatriz Batarda, Diogo Infante, Gabriela Barros, Ivo Canelas, Miguel Guilherme, Rita Blanco, Rui Melo e Rui Maria Pêgo, que são os nomes confirmados para as 10 primeiras apresentações – que decorrem entre 25 de março e 3 de junho, às terças-feiras, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

'Coelho Branco Coelho Vermelho', do iraniano Nassim Soleimanpour, abraça a tragédia e a comédia e, desde a sua estreia conjunta, em 2011, nos festivais de Edimburgo e SummerWorks, "foi traduzida para mais de 30 línguas e apresentado mais de 3 mil vezes por alguns dos maiores nomes do teatro e do cinema mundial", como indica a produtora num comunicado enviado às redações.

Ao falar deste desafio, Fernanda Serrano mostrou-se "mesmo entusiasmada" com a sua participação neste projeto único.

