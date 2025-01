Fernanda Serrano resolveu enfrentar o dia de chuva que se faz sentir esta sexta-feira, 24 de janeiro, recordando o seu local preferido, a praia, e a estação do ano de que mais gosta, o verão.

"Saudades tuas, verão! Do meu verão! Do meu sítio preferido", declarou ao mostrar o álbum de fotos que marcaram as férias em 2024.

Nas muitas imagens partilhadas, agora disponíveis na galeria, vemos Fernanda Serrano, de 51 anos, posar de biquíni, divertir-se na praia com os filhos e até a apanhar banhos de sol na piscina.

Leia Também: Fernanda Serrano: "Pela cara da princesa acho que gostou!"