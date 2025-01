Esta sexta-feira, 3 de janeiro, foi um dia especial para Fernanda Serrano e para filha, Caetana, de nove anos.

A atriz levou a sua mais nova a conhecer o seu local de trabalho, os estúdios da TVI, e fez questão de o partilhar com os seus seguidores de Instagram.

"Hoje a estrela da mãe foi ver como é um dia de trabalho da mamã! Pela cara da princesa acho que gostou!", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Fernanda Serrano foi casada com o apresentador Pedro Miguel Ramos e que juntos tiveram quatro filhos: Pedro Manuel Santiago, de 19 anos, Laura, de 17, Maria Luísa, com 15 anos e Caetana, com nove.

