Debatemos o tema na rubrica Fofoca da Semana desta sexta-feira, 27 de dezembro.

Desde o ano passado que a imprensa cor-de-rosa afirma que Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos terão dado uma nova oportunidade ao seu amor, devido à proximidade do ex-casal. Inclusivamente, surgiu o rumor de que os dois iriam passar o Natal juntos, mas parece que as coisas não correram bem assim. Esta sexta-feira, falamos-lhe desta relação (e possível reconciliação) na rubrica Fofoca da Semana do Fama ao Minuto. Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos estiveram juntos durante 15 anos, tendo-se divorciado em 2019. Da relação, nasceram quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana. Em novembro de 2023, a atriz lançou a autobiografia 'Não há vidas perfeitas'. Na altura, explicou que a decisão de se separar "foi muito ponderada" e que partiu de si. Já sobre o motivo que despoletou o divórcio, Fernanda Serrano falou de "uma desilusão grande". "Tínhamos ideias muito idênticas em relação àquilo que representava construir e fazer funcionar uma família, pelo menos em termos de responsabilidades. Pareceu-me alguém que tinha os mesmos valores do que eu", pode ler-se no livro da atriz. "A determinada altura, houve uma dissociação de ideias, digamos assim. Uma desilusão grande que não culminou imediatamente numa rutura. Mas, como se costuma dizer, houve um dia em que me caiu a ficha. Houve uma desilusão maior, que, a juntar a outras menos significantes, me levou a colocar um ponto final na relação. Foi a gota d’água que fez transbordar o copo", lê-se ainda. No livro, a atriz dá ainda conta de que Pedro Miguel Ramos não encarou a separação da melhor forma. "Aos 40 anos, decidi que tinha chegado a altura de perceber o que é que queria do meu casamento dali para a frente. Isto é, se queria continuar a investir tendo já percebido qual era a realidade da minha relação. Só eu conseguiria tomar aquela decisão e tomei-a". "O dia em que assinámos o divórcio foi horrível. Horrível [...] Penso que nunca na minha vida me senti tão fragilizada à frente dos meus filhos como naquele dia. Acho que eles nunca me viram tão triste", explicou. Pelas palavras escritas, percebe-se que a autobiografia de Fernanda Serrano terá sido escrita quando a atriz estaria a viver uma relação com o personal trainer Ricardo Pereira e em que a proximidade com Pedro Miguel Ramos ainda não era uma realidade. Porém, nos últimos meses de 2023 tudo mudou. A atriz colocou um um ponto final no namoro com Ricardo Pereira e, posteriormente, começou a ser vista ao lado do ex-marido em momentos de família. A cumplicidade de ambos começou a ser questionada pelos fãs e pelos vários meios de comunicação. Alguma fontes próximas de Fernanda Serrano chegaram a afirmar que os dois poderiam estar, eventualmente, a considerar uma reconciliação. Porém, tanto um como outro alegam que a sua relação (bastante) próxima se deve ao bem-estar dos filhos e nada mais. Uma coisa é certa: o ex-casal deixou para trás os 'fantasmas' que levaram ao divórcio, estão ambos solteiros e até fazem férias com os filhos. No verão passado, por exemplo, foram vistos no Algarve a desfrutar de momentos de lazer ao lado dos filhos. Mais tarde, no dia em que comemorariam aniversário de casamento, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos jantaram juntos. Além disso, depois do Natal do ano passado, o ex-casal esteve de férias na Serra da Estrela. A imprensa cor-de-rosa afirma que, se dependesse de Pedro Miguel Ramos, a reconciliação já teria acontecido. Já Fernanda Serrano, deixa sempre tudo em 'banho maria'. Em março deste ano, a atriz marcou presença na Moda Lisboa e foi confrontada pela equipa de reportagem do 'Passadeira Vermelha', da SIC, sobre este tema. "Acho que é um processo que, num determinado momento da nossa vida, nos pode passar pela cabeça, mas a resolução e o percurso do mesmo é algo que depois só a vida nos pode indicar", respondeu.

No mesmo mês, o empresário foi confrontado por Júlia Pinheiro com a mesma pergunta, uma vez que tinha marcado presença no aniversário da filha Caetana, de oito anos. Pedro Miguel Ramos respondeu: "É um momento de viragem. Todas as separações, ou quase todas, têm momentos conturbados e momentos em que as vidas têm de se afinar e têm de se ajustar. O que acontece no aniversário da Caetana é um momento privado onde acho que existe uma necessidade de termos que fazer alguma coisa e temos que valorizar ainda mais estas quatro crianças. E foi um pouco isso…".

No programa 'V+ Fama' de dia 19 de dezembro, Adriano Silva Martins falou desta relação e da recente notícia de que os dois iriam passar o Natal juntos, em família.

"Fernanda Serrano diz que só escolhe bons maridos na ficção, mas a verdade é que se prepara para passar o Natal com o seu único marido até à data", rematou o apresentador.

E assim se esperava. Mas quando a atriz partilhou as fotografias da sua noite de Natal, não havia sinal de Pedro Miguel Ramos. Fernanda surge apenas com os filhos e outros familiares, vestidos a rigor. Por sua vez, no Instagram do empresário, nada foi partilhado da quadra natalícia, suscitando ainda mais a curiosidade dos fãs.