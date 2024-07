Terminaram as "férias maravilhosas" que Fernanda Serrano passou entre amigos em Sardenha, Itália. Na sua página de Instagram, a atriz, de 50 anos, partilhou imagens dos dias de felicidade e descontração.

"E terminam estas minhas, agora para sempre, férias maravilhosas com estes amigos que são família há já muitos anos!", sublinha.

"Foram dias de descanso, muitos muitos sorrisos, sol e pensamentos bons! Dancei, comi, bebi, sorri, mergulhei, li, fiz tudo o que me apeteceu… não é isto que nós precisamos e queremos das férias?", questiona.

"Cabeça e coração no sítio… agora, [de volta à vida] que as saudades já apertam do meu Farol!", termina.

