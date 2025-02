A atriz esteve à conversa com os jornalistas no lançamento de 'A Protegida', a nova novela da TVI que estreia no dia 17 de fevereiro.

A dar vida a uma nova personagem, Clarice Azevedo, na novela 'A Protegida, da TVI, com estreia marcada para dia 17 de fevereiro, Fernanda Serrano falou com os jornalistas sobre esta nova trama, destacando que a sua personagem "é muito intensa". Além disso, também comentou o facto de ter dito sim a um desafio no teatro, fazendo parte do leque de atores de 'Coelho Branco Coelho Vermelho'. Neste projeto, destaca-se, o protagonista é sempre diferente e só descobre o texto pela primeira vez no momento em que sobe ao palco. Mas não falou apenas da sua profissão, pois também houve espaço para fazer partilhas mais pessoais com a imprensa.

Ainda em conversa com os jornalistas no lançamento de 'A Protegida', que decorreu na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, em Lisboa, onde o Fama ao Minuto esteve presente, Fernanda Serrano contou que entre a pausa de ‘Cacau’ e o início de 'A Protegida' foi submetida a uma cirurgia. "Não gosto de grandes pausas, tive só que fazer uma cirurgia rápida e depois voltei ao trabalho", disse, explicando que foi operada às "hérnias".

Aos 51 anos, e solteira, Fernanda Serrano tem aproveitado para cuidar de si… e estar com os seus amores. A atriz é mãe de Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, todos fruto do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

"Tenho que os aproveitar enquanto eles ainda me querem ter por perto. Eles já são muito independentes, sobretudo o Santiago. Mas, ainda assim, não prescinde dos programas em família. Ele gosta", partilhou, confessando a sua felicidade em fazer programas com os filhos.

Sobre a mais nova, a pequena Caetana, desabafou: "Queria que ela ficasse pequenina durante mais tempo. É a única que me deixa agarrar, vamos lá ver até mais quanto tempo. Ela é muito aplicada e está no quadro de honra [na escola]. Estou tão contente, mãe babada. Passa num instante."

"Enquanto tinha os três pequeninos era muito trabalhoso, muito intenso, agora já só tenho a pequenina, os outros já estão cada um na sua gruta", comentou depois, comparando os filhos mais velhos à pequena Caetana, de quem tem desfrutado "muito mais" do seu crescimento (e companhia).

"Agora quero aproveitá-la sempre. Às vezes estou a fazer coisas e depois penso, 'já faço', e largo o telefone. Ao fim de semana não ligo a nada, estou só com ela, por isso é que ninguém me vê nas redes sociais. É só namorar os filhos [a que me deixa]", realçou.

A relação com o ex-marido Pedro Miguel Ramos e o Dia dos Namorados

E é com a pequena Caetana que vai passar o Dia dos Namorados, esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, como revelou durante a conversa com a imprensa.

"Disse à Caetana que não tinha programa de namorados no Dia dos Namorados e ela disse: 'Tens, tens... comigo'. Pronto, deixa-me ver o que é que a Caetana me vai proporcionar, vai fazer uma surpresa à mãe", confessou, confirmando também que continua solteira.

"Estas coisas não se procuram - ou aparecem, ou então é melhor deixar estar. Estou empenhada em estar com tempo de qualidade para mim, coisa que, se calhar, descurei durante muito tempo. Nunca quis deixar ou delegar a outras pessoas o meu papel, o mais importante da minha vida e aquele a quem atribuo maior responsabilidade que é o de ser mãe. Sempre tive muito, muito presente. Agora que eles estão cada vez mais independentes, começo a ter um bocadinho mais de tempo para mim. Vou aproveitar-me porque mereço", salientou.

Comentando por fim a proximidade com o ex-marido Pedro Miguel Ramos, após questionada pela imprensa, Fernanda Serrano disse que continuam unidos "como pais de quatro crianças". "Temos tanto para falar e discutir. Temos muita coisa para tratar, fazer… E para a vida toda, para sempre."