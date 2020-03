Os apelos dos famosos continuam a surgir nas redes sociais, especialmente no Instagram. Ainda na madrugada desta sexta-feira, a jovem cantora Sara Carreira partilhou algumas palavras com os fãs, onde deixa uma mensagem de alerta para que as medidas de prevenção do novo coronavírus sejam aplicadas por todos.

"Protejam-se, não pensem só em vocês, mas na vossa família e nas pessoas que mais amam", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge ao lado de Carolina Carvalho, namorada do irmão David.

"Foto antiga só porque estou em casa em mood pijama e ninguém vai ver", acrescentou, dando assim a perceber que neste momento tem optado por ficar pelo seu lar para ajudar a tentar evitar a propagação do vírus.

