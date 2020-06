Sendo uma das comentadoras do 'Big Brother', são muitas as mensagens que Liliana Aguiar recebe de pessoas que não concordam com as suas opiniões e comentários. No entanto, por vezes o que mais se destacam são os comentários "menos agradáveis", chegando mesmo a ser insultada, como destacou esta quinta-feira.

Depois de ter estado novamente em direto da TVI para comentar os últimos acontecimentos no reality show, a figura pública recebeu várias críticas às quais fez questão de responder.

"Para estes senhores e estas senhoras que me enviam mensagens ou comentários menos agradáveis, que não concordam com aquilo que eu disse, para vocês [envio um beijinho]", começou por dizer nos vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Não me vou estar a chatear só quero apenas dizer-vos que vocês não passam de uns infelizes que vão para as redes sociais insultar as pessoas. Vocês podem dizer que não gostam de um comentário que fiz sem estar a insultar. São pessoas que não têm qualquer tipo de formação. Comentem, sejam diferentes, podem não gostar da mesma coisa que eu gosto, assim como eu não gosto da mesma coisa que vocês gostam, mas não insultem ninguém", acrescentou.

