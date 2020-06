Com o regresso do 'Big Brother', foram também convidados novos rostos para o painel de apresentadores e comentadores do reality show da TVI. Liliana Aguiar foi uma das caras que se estreou no sofá do 'Extra' para falar sobre os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país.

Um desafio que está a adorar, como confessou esta quinta-feira, dia 18, numa publicação nas redes sociais, na qual expressou também os dissabores que este papel muitas vezes acarreta.

"Gosto tanto de estar aqui. Confesso que às vezes, me custa ser tão frontal, mas quem me conhece sabe que não consigo ser de outra forma. Contudo, quero-vos dizer que o BB é um programa de emoções, de muita pressão e de tirar o chapéu a quem se expõe de uma forma tão nua, parabéns a todos eles por me fazerem rir, irritar, chorar", começou por dizer.

"Enfim, nós comentadores tentamos sempre perceber o que lhes vai na cabeça, mas nem sempre é fácil e justo. O difícil não é falar sobre pessoas mas sim analisar o comportamento humano, é tão complexo... mas tão desafiante", rematou.

Vale lembrar que a Liliana Aguiar juntam-se os comentadores Pedro Crispim, Marta Cardoso, Ana Garcia Martis, Ana Arrebentinha e Cinha Jardim.

Leia Também: Mãe de Sónia deixa recado a Pedro Crispim: "Fez-me subir a tensão"