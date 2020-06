Pedro Crispim está de novo no centro de uma polémica, desta vez pelas críticas feitas a Sónia no espaço de comentários do 'Big Brother'. Segundo Esperança, mãe da vendedora ambulante, o stylist chamou-a de "papagaio" e "mal criada", palavras que deixaram a família revoltada.

"Não gostei quando falou da minha filha. Ela não é papagaio nem é mal criada, como ele disse. Ele tem de se lembrar que os concorrentes têm família", afirmou Esperança na manhã desta quinta-feira, dia 18, ao ser convidada no 'Você na TV'.

"Esse comentário fez-me subir a tensão. Não gostei que ele dissesse que a minha filha não tem cultura. Tenho muita honra na minha filha por ela ser feirante", frisou.

Por fim, a mãe da participante teceu ainda elogios a Manuel Luís Goucha e Fátima Lopes por serem "elegantes" na sua abordagem.

