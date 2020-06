Esta semana, a liderança na casa do 'Big Brother' ficou a cargo de Teresa e esta não tem poupado os restantes concorrentes a ralhetes, sempre que entende que a situação assim o justifica. Com isto, têm sido vários os momentos de tensão e Ana Garcia Martins, comentadora do formato, mostrou-se exausta com esta postura.

No 'Extra' desta quarta-feira, a digital influencer, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, teceu críticas ao perfil de Teresa.

"É absolutamente exasperante. Este terror psicológico que ela tem feito durante esta semana... Ela já era um bocadinho assim, mas esta semana, enquanto líder, tem batido níveis históricos", afirmou.

"Não sei como tem voz ainda. Está sempre a gritar com alguém. Trata os outros como se fossem funcionários dela. Estou farta dela", rematou.

