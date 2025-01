Teresa Silva, 'ex' concorrente do 'Big Brother 2020' e comentadora do 'Secret Story - Desafio Final', está de luto.

A mãe do antigo participante da 'Casa dos Segredos 4', Tierry Vilson, partilhou uma story nas redes sociais onde anunciou que a sua tia morreu.

"A morte não separa… Guardo-te no meu coração, querida tia", escreveu Teresa numa foto da senhora a preto e branco.

Veja, abaixo, a partilha.



© Instagram - Teresa Silva

