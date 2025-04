Lembra-se de Tierry Vilson? Foi um dos mais polémicos participantes do 'Secret Story 4', onde entrou com a ex-namorada, Sofia Sousa, e se apaixonou por outra das participantes do reality show, Débora Picoito. A relação acabou por não durar muito tempo.

Passados 12 anos desde que entrou no programa da TVI, Tierry vive no Dubai com a mulher com quem deu o nó em 2022. Porém, está neste momento de passagem por Portugal.

Teresa Silva, mãe do ex-concorrente do 'Secret Story', contou estar a desfrutar da visita do filho.

"Mesmo na presença do meu filhote, sinto saudades dele porque sei que a estadia é muito curta... Conseguem perceber?", questionou a comentadora e antiga participante do 'Big Brother 2020' ao mostrar fotografias nas quais surge junto de Tierry.

O ex-participante do 'Secret Story', recorde-se, é pai de Yasmin Dafne, fruto da relação com Sofia Sousa, e de uma outra menina, resultado do atual casamento.

