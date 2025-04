Teresa Silva partilhou esta semana novas fotografias nas quais aparece ao lado de um dos seus dois filhos, Tierry Vilson.

"Mesmo na presença do meu filhote, sinto saudades dele porque sei que a estadia é muito curta... Conseguem perceber?", escreveu na legenda da partilha, referindo-se ao facto de o filho viver atualmente no Dubai.

O post de Teresa mereceu, contudo, criticas por parte de alguns seguidores que a questionaram: "Por que o outro filho nunca aparece?"

Citando as críticas e respondendo à letra, a comentadora e antiga concorrente do 'Big Brother' partilhou esta quinta-feira, 17 de abril, uma fotografia com o outro filho e disse: "Não aparece, mas está sempre presente em tudo!"

Leia Também: Por onde anda Tierry? Ex-'Secret Story' em Portugal para "estadia curta"