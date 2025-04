Débora Picoito tinha apenas 19 anos quando, em 2013, entrou no 'Secret Story 4'. Foi na época uma das participantes mais polémicas do reality show da TVI, tornando-se uma cara muito conhecida do grande público.

Há três anos, Débora, que tem agora 30 anos, abraçou o mundo da espiritualidade e decidiu lançar-se como taróloga.

Passados 12 anos da sua participação no programa, a algarvia regressou à televisão para falar sobre a nova vida.

Ao marcar presença esta segunda-feira, 14 de abril, no 'Dois às 10', Débora contou a Cláudio Ramos que desde criança fechava os olhos e "via pessoas, situações e tinha premunições".

"Aos 27 anos, percebi que ia trabalhar mas não estava satisfeita a 100%, [...] não tinha alegria de viver", contou.

Atualmente, a ex-concorrente do 'Secret Story' trabalha como taróloga e faz enorme sucesso. "Comecei no tarot ainda não fez um ano e já fiz quase mil leituras, portanto, é maravilhoso", completou, radiante com o caminho que escolheu.

Débora trabalha por marcações através de um link disponível nas suas páginas oficiais. As 'consultas' variam entre os 10 e os 50 euros.

