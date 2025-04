Débora Picoito marcou presença esta segunda-feira, 14 de abril, no 'Dois às 10', da TVI, para falar sobre a nova vida. A algarvia é agora taróloga, mas no passado era como modelo que brilhava.

"Tu trabalhavas numa agência muito conceituada, a Central Models, e quando saíste deixaste de trabalhar com eles", recordou Cláudio Ramos ao conversar com Débora, agora com 30 anos, sobre o preconceito que sofreu após a participação no reality show.

"Eles não quiseram trabalhar comigo", confirmou a respeito da agência de modelos para a qual trabalhava antes da entrada no programa. Tinha na altura 19 anos.

"Sentiste o peso do preconceito?", quis saber o comunicador.

"Muito, foi muito, muito difícil. Ainda hoje é difícil. A nível profissional, a minha área é administração e secretariado e foi muito difícil arranjar emprego e nos empregos que tive notei que tinha sempre de tentar destacar-me e provar o meu valor", assumiu.

Débora Picoito, recorde-se, participou no 'Secret Srory 4', em 2013, e foi uma das participantes mais polémicas desta edição do programa.

