Depois da morte de Sara Carreira, no passado sábado, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) expôs publicamente, durante a gala do 'Big Brother', que perdeu o irmão com a mesma idade da cantora, também num acidente de viação. O testemunho comoveu os espectadores e voltou a ser abordado esta quinta-feira, desta vez na conta de Instagram da comentadora.

"Como foi a superação, se é que existe, dos teus pais quando o teu irmão faleceu?", questionou uma internauta.

Ana Garcia Martins não 'fugiu' à questão e abriu o coração afirmando que "não há superação. Há uma tentativa de sobrevivência diária, o ter de continuar porque há outra filha para tomar conta".

"Mas é uma experiência absolutamente atroz. Agora que sou mãe não consigo mesmo perceber como se ultrapassa uma coisa destas", rematou.

O país continua de luto com a morte de Sara Carreira. A filha mais nova de Tony Carreira perdeu a vida aos 21 anos num acidente de viação na A1, perto de Santarém. O carro era conduzido pelo namorado, Ivo Lucas, que continua internado no Hospital de Santa Maria.

