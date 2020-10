Depois dos recentes casos de Covid-19 que deixaram vários rostos da TVI em isolamento social, incluindo Cristina Ferreira, a emissão deste domingo do 'Somos Portugal' foi apresentada com os rostos da estação a usarem máscara.

Esta foi a primeira vez que os apresentadores estiveram com a máscara, momento que Cláudio Ramos fez questão de destacar no fim de mais um dia de trabalho.

"Retrato de um domingo feliz e seguro! Não vos posso dizer que é fácil fazer uma emissão em directo e de tantas horas com máscara. Se dissesse mentiria. Mas tenho a certeza que aos profissionais de saúde que estão dias seguidos com ela posta, custa muito mais. Que aos professores que estão a ensinar com ela custa muito mais.... E poderia mencionar aqui outros exemplos, por isso não há razão para me queixar", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Entreter com máscara é só uma nova maneira de fazer televisão. Os olhos estão à vista e Eles passam o que sinto! Obrigado aos que estiveram connosco", rematou.

Leia Também: Kelly Bailey vai permanecer em casa e repetir o teste à Covid-19