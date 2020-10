Na manhã deste domingo, dia 25, Cristina Ferreira fez uso das redes sociais para descansar os fãs e garantir que "está tudo bem" com o seu estado de saúde. Contudo, a mensagem surgiu na legenda de uma fotografia em que aparece a dar uma caminhada pela natureza, o que suscitou uma onda de críticas.

Como forma de travar os "comentários agressivos", a apresentadora prontamente justificou que a imagem remonta para o dia 6 de outubro e que se encontra em casa a cumprir isolamento.

"Estou em casa, em isolamento, sozinha, desde sexta-feira. Acompanhada pelo serviço nacional de saúde como qualquer outro caso que tenha tido contacto de alto risco. Assim ficarei durante 14 dias, como estipulado", esclareceu.

"Isolamento significa não sair e não ter contacto com ninguém. Isso seria comprometer a saúde dos outros. Só farei o teste durante esta semana, tal como aconselhado. Mesmo que dê negativo, terei de cumprir os restantes dias de isolamento. E isso é o que cada um de nós deve fazer. Pelos nossos e pelos outros", frisou.

© Instagram

Recorde-se que Cristina Ferreira está em isolamento após ter estado em contacto com Bárbara Bandeira, diagnosticada com Covid-19 dois três depois de ter marcado presença no programa 'Dia de Cristina'.

Até ao momento, a estrela da TVI permanece sem sintomas.

Leia Também: Cristina Ferreira descansa fãs: "Está tudo bem"