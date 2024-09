Manuel Luís Goucha presenteou os seguidores da sua página de Instagram com um retrato no qual posa com Rui Oliveira Nunes, seu marido. A partilha foi feita no domingo, dia 15, e valeu os mais diversos elogios por parte dos fãs ao casal.

Contudo, entre a maioria dos comentários positivos houve um que se destacou pela sua crítica.

"Não gosto, pronto", escreveu um seguidor, que não ficou sem resposta.

"Pois eu gosto muito. Ele há gostos para tudo!", escreveu o apresentador.





© Instagram - Goucha

