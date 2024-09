Com mais de 900 mil seguidores na sua página de Instagram, Manuel Luís Goucha é uma das personalidades em Portugal com uma maior comunidade na rede social. Contudo, há um dado curioso no que diz respeito ao apresentador: é que este não segue ninguém, nem mesmo o marido, Rui Oliveira Nunes.

Foi precisamente sobre este tema que foi questionado por um seguidor.

"Não percebo porque é que certas pessoas têm conta nas redes sociais com milhares de seguidores e não seguem ninguém, enfim, para socializar é que não é, depois admiram-se que cada vez se comunique menos", notou o seguidor em questão.

"Pela minha parte é fácil de explicar: não estou interessado na vida dos outros, quando quero ver alguma coisa de alguém que conheça vou à página dessa pessoa. Sociabilizar virtualmente para mim não é sociabilizar. Por isso nem o Rui sigo. É fácil de entender", respondeu Goucha.



© Instagram - Manuel Luís Goucha