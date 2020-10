Os números de infetados pela Covid-19 em Portugal têm vindo a aumentar em grande escala nos últimos dias em vários países da Europa, e Portugal não é excepção. Com dados cada vez mais preocupantes, torna-se necessário apertar as medidas de segurança... até nos programas de televisão.

Como forma de tentar evitar possíveis contágios e, claro, dar o exemplo, a TVI decidiu que os apresentadores do programa 'Somos Portugal' deste domingo deviam apresentar o programa todo de máscaras no rosto.

Iva Domingues, Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes e Santiago Lagoá surgiram de máscaras no rosto sempre que apareciam ao lado uns dos outros ou de qualquer outro convidado do formato. As máscaras apenas saiam de plano quando estes surgiram completamente sozinhos em palco. Também os convidados do programa, com a excepção das atuações musicais, surgiram sempre de máscara.

Eis abaixo algumas das imagens que registaram esta nova adaptação do 'Somos Portugal' aos tempos de pandemia:

