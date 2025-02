Iva Domingues foi um dos rostos da TVI que assinalaram publicamente o aniversário do canal, esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro.

Há quase 25 anos a trabalhar no canal, a apresentadora destacou na sua página de Instagram algumas fotografias da comemoração dos 32 anos da estação televisiva no final do programa das manhãs, 'Dois às 10'.

"No mês que vem farei 25 anos de casa! Hoje a TVI faz 32. Que viagem… Parabéns", pode ler-se na legenda das imagens.