Cristina Ferreira não esteve à frente do 'Dois às 10' esta sexta-feira, dia 11 de outubro, junto de Cláudio Ramos como acontecem 'todas' as manhãs. Mas há um motivo.

Logo ao início do programa da TVI, Cláudio Ramos explicou que iria estar sozinho porque a colega estava a preparar a gala de domingo do 'Secret Story'.

"Bom dia! Muito bem-vindo ao 'Dois às 10' só com um, porque a segunda está a trabalhar para que no domingo a sua gala seja ainda mais surpreendente do que todas aquelas que apareceram até agora", disse o apresentador, reforçando que Cristina Ferreira estava reunida com a sua equipa. Veja aqui.

