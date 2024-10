Cinha Jardim iria estar no 'Dois às 10' esta segunda-feira, dia 14 de outubro, a comentar tudo sobre a gala do 'Secret Story' - ao lado de Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco. No entanto, por motivos de saúde, a celebridade faltou ao programa da TVI.

Como foi explicado por Cristina Ferreira logo ao início do programa, Cinha Jardim "comeu bacalhau com natas às 00h e aquilo deu-lhe a volta".

"Parou a digestão e esteve a vomitar o resto da noite", acrescentou Luísa Castel-Branco, que confessou ter ficado muito preocupada quando de manhã a colega Cinha não lhe atendeu o telemóvel.

Para substituir Cinha Jardim foi chamada Ana Costa, ex-concorrente do 'Secret Story'. Veja aqui.

