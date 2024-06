Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger preparam-se para ser pais do terceiro filho em comum, segundo vários meios de comunicação internacionais, como cita o E! News.

A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelo casal.

De recorda que Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger - que se casaram em 2019 - já têm em comum as filhas Lyla, de três anos, e Eloise, de dois. O ator é ainda pai de Jack, de 11 anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

Leia Também: Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger trocam declarações de amor