Chris Pratt assinalou publicamente o 5.º aniversário de casamento com Katherine Schwarzenegger, celebrado este sábado, dia 8 de junho.

O ator fez questão de assinalar a data na sua página de Instagram, onde se declarou à mulher e mãe das filhas mais novas.

"Feliz aniversário para a minha querida", começou por escrever junto de uma fotografia de ambos. "Muito obrigado pela alegria, estabilidade e diversão que trouxeste à minha vida. Agradeço a Deus todos os dias por ti", completou.

Por sua vez, Katherine Schwarzenegger também não deixou passar em branco a data e dedicou algumas palavras ao marido: "Cinco anos de gargalhadas e amor. Amo-te. Feliz aniversário".

Recorde-se que o casal - que deu o nó em junho de 2019 - tem em comum as filhas Lyla, de três anos, e Eloise, de dois. O ator é ainda pai de Jack, de 11 anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.