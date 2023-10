Energética, impulsiva e sempre frontal. Assim foi Catarina Esparteiro durante a sua participação no 'Big Brother', que durou até ao passado domingo, dia 15 de outubro.

Foi escolhida pela produção para ser uma das primeiras concorrentes a apresentar-se ao público, muito por tudo aquilo que prometia que iria ser enquanto jogadora. O favoritismo foi-se desvanecendo com o tempo, muito por conta de uma relação conturbada com Francisco Monteiro, o principal protagonista desta edição do reality show da TVI.

Catarina esteve à conversa com os jornalistas na manhã de hoje e começou por assumir que ainda não descansou o suficiente. Já teve, no entanto, tempo para refletir sobre a expulsão, que considera ter sido "injusta". "Estava confiante de que não sairia, achava que era o Zé Pedro, porque tive uma semana incrível com os meus colegas", começou por explicar.

Ainda nos primeiros instantes da entrevista conjunta, Catarina destacou palavras proferidas pela comentadora Helena Isabel, que numa das emissões de debate disse: "Imagino esta rapariga em Moçambique a dar pontapés na cabeça de uma criança quando lhe pedem um papo seco".

"Foi muito mau. Uma coisa é falar de nós enquanto concorrente, outra é meter os nossos valores em causa enquanto pessoa. Acho que um comentador dizer isto em televisão é muito grave, muito grave mesmo", sublinhou Catarina, indignada.

A sintrense, de 28 anos, arrepende-se agora de algumas discussões intensas que teve dentro da 'casa mais vigiada do país' e defende que a elaboração dos blocos de imagens contribuíram para que os espectadores ficassem com a imagem de que é uma pessoa "arrogante", o que garante não corresponder à verdade.

Em relação ao facto de se ter intrometido na ligação de amor e ódio que Francisco Monteiro e Márcia têm, Catarina acredita que este é um dos motivos que explica a sua saída do programa, até porque os espectadores "querem ver" o que irá acontecer entre os dois.

Já sobre a sua participação, Catarina diz que tinha "muito mais para dar" e, para já, prefere não ter acesso às imagens da sua participação no jogo. "Não fui ver nada nem vou ver. Tenho noção dos erros que cometi", atirou.

Catarina diz ainda que gostava de ver André a levar o prémio final para casa, embora reconheça que Francisco Monteiro e Francisco Vale seguem em vantagem junto do público.

O apelido sugeriu, inevitavelmente, uma ligação familiar com Luís Esparteiro, algo que Catarina aproveitou para esclarecer. O ator é "filho da prima da avó do pai" da concorrente, mas os dois nunca se conheceram nem nunca estabeleceram contacto.

Leia Também: Noélia Pereira indignada: "Gostavam mais de mim quando eu estava obesa?"