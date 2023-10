Noélia Pereira gravou um vídeo para as redes sociais esta segunda-feira, dia 16 de outubro, onde deu conta de alguma insatisfação sentida ao ler comentários sobre o seu aspeto físico.

A ex-concorrente do 'Big Brother' tem vindo a mostrar imagens da sua perda de peso, embora alguns fãs acreditem que a empresária estava melhor antes, com uns 'quilinhos a mais'.

"Fico parva com certos comentários que me fazem. 'Ai está muito estragada', 'gostava mais de si no 'BB2020' quando era gordinha', 'não parece a mesma'... Por amor de Deus! Gostavam mais de mim quando eu estava cheia de dores nas costas, quando eu estava obesa, quando não tinha saúde? Isso é gostar de uma pessoa?", começou por dizer Noélia, visivelmente irritada.

A antiga participante do reality show da TVI disse ainda: "Tenho muito mais saúde e não tenho dores como tinha. Tenho mais autoestima e estou-me a borrifar para o que vocês acham, que eu estou estragada".

Veja na galeria o vídeo em causa.

Leia Também: Pedro Alves perde acesso a conta de Instagram. Tinha 110 mil seguidores